Percorsi di Educazione civica, materiali gratuiti. Aggiornato con documenti sull'Educazione ambientale

Al via il progetto "Percorsi di Educazione civica" realizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con Winscuola.

Ultime Notizie dalla rete : Percorsi Educazione Scuola e sostenibilità, Enel punta sulle future generazioni ... a incoraggiare i ragazzi nell'intraprendere studi tecnici e percorsi innovativi indirizzati al ... "Investire nell'educazione alla sostenibilità, nella formazione e nell'istruzione delle nuove ...

Lega Serie A, Sportradar e Credito sportivo insieme Per il primo Integrity tour dedicato ai talenti degli Esports L'educazione, la preparazione e l'informazione devono accompagnare in modo stabile il controllo dei ... Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, - seguendo nuovi percorsi disegnati dalle ...

Coldiretti Cremona ‘Buono come il miele’, incontro tra apicoltori e alunni Se le api scomparissero dalla terra, all’uomo non resterebbero che pochi anni di vita. Lo affermava Albert Einstein, riconoscendo il valore delle api, piccole e nel contempo grandissime alleate dell’a ...

Enel: progetto con 800 studenti, percorso per futuro green Sono circa 800 gli studenti di 25 scuole italiane su tutto il territorio nazionale che hanno aderito al progetto 'School4Life', un'iniziativa nata dalla collaborazione del Gruppo Enel con Elis, che si ...

