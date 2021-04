Panchina Napoli, De Laurentiis non ha dubbi: Juric è l’erede di Gattuso (Di giovedì 15 aprile 2021) Aurelio De Laurentiis non ha dubbi sul successore di Rino Gattuso: Ivan Juric è il prescelto del presidente per la prossima stagione Aurelio De Laurentiis ha scelto l’erede di Rino Gattuso: il presidente del Napoli, visto il rapporto ormai compromesso con l’attuale tecnico, sta considerando le ipotesi. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono da scartare i nomi di Allegri e Sarri. Da dimenticare anche le suggestioni Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano: l’unico nome in lizza resta dunque Ivan Juric, che convince il presidente partenopeo su tutta la linea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Aurelio Denon hasul successore di Rino: Ivanè il prescelto del presidente per la prossima stagione Aurelio Deha sceltodi Rino: il presidente del, visto il rapporto ormai compromesso con l’attuale tecnico, sta considerando le ipotesi. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono da scartare i nomi di Allegri e Sarri. Da dimenticare anche le suggestioni Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano: l’unico nome in lizza resta dunque Ivan, che convince il presidente partenopeo su tutta la linea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

