'Ndrangheta in Toscana: Cgil parte civile. E manifestazione a Santa Croce (Di giovedì 15 aprile 2021) Annunciato per lunedì 19 aprile, alle 12, in piazza Matteotti a Santa Croce sull'Arno un «presidio pubblico a sostegno della legalità e del lavoro e affinché si faccia presto luce su questi gravi fatti confidando nel ruolo della magistratura e degli organismi inquirenti». La Cgil provinciale dichiara che si costituirà parte civile nel processo per tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori che potrebbero essere danneggiati L'articolo proviene da Firenze Post.

