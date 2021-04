Masters 1000 Montecarlo | Fabio Fognini l’unico azzurro ancora in corsa ma il bilancio non è negativo

(Di giovedì 15 aprile 2021)tennista italianoin gara aldi. Il tennista ligure affronterà agli ottavi un osso duro come il serbo Filip Krajinovic. Una sfida non semplice per il nostro portacolori che, ad onor del vero, si è disimpegnato bene in questa prima parte di torneo. Il numero 18 del mondo ha risposto sul campo con prestazioni estremamente convincenti ai detrattori e a tutti coloro i quali pensavano che la sua carriera fosse nella fase discendente. Certo che a quasi 34 anni il meglio della propria vita sportiva è alle spalle maha dimostrato di potersi toglierequalche soddisfazione, potendo contare su un talento cristallino. Il match di oggi contro Krajinovic sarà un banco di prova ...

Ancora una volta ilsulla terra rossa riserva a Fognini un accoppiamento agevole, o comunque un match nel quale parte favorito. DIRETTA ATP MONTECARLO 2021/ Fuori anche Sonego: Zverev ha ...Quarta giornata deldi Montecarlo , secondodella stagione, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Fognini agli ottavi, eliminati Sonego, Sinner, Cecchinato e Caruso. Tra i '...Fabio Fognini è l'unico tennista italiano ancora in gara al Masters1000 di Montecarlo. Il tennista ligure affronterà agli ottavi un osso duro come il serbo Filip Krajinovic. Una sfida non semplice per ...Dopo le sconfitte subite da Caruso, Sinner – battuto da Djokovic-, Cecchinato e Sonego, un solo italiano è ancora in corsa nel torneo Masters 1000 di Montecarlo. L'unico dei nove azzurri in tabellone ...