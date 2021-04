Luisa Miller di Verdi | in onda su RAI 5

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’opera diverrà proposta da RAI 5, nella versione diretta dal il Maestro Gianandrea Gavazzeni. Regia a cura di Filippo Crivelli. Si tratta di una versione amdata in scena presso il Teatro Fraschini di Pavia. La trama Il protagonista è Rodolfo, giovane figlio del Conte di Walter, innamorato perso di, figlia dell’anziano soldato. Il conte si oppone alla loro unione perchè vorrebbe che suo figlio prendesse in spisa Duchessa Federica. Nel colmo del furore, Rodolfo ricatta il padre: se non benedire il suo matrimonio con, svelerà a tutti i segreti torbidi di famiglia. Il cast Nel cast Cecilia Gasdia, Nazzareno Antinori, Simone Alaimo, Carlo Desideri, Annamaria Fichera. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

Sarà al Costanzi due volte in streaming in aprile:il 20 e un concerto il 28. Ha dichiarato: "Con grande gioia torno al Costanzi". Gatti e Mariotti sono due grandi tifosi di calcio: l'...... il canale Youtube ufficiale dell'Opera di Roma, e in diretta su Rai Radio3, il direttore pesarese affronta per la prima volta, opera di grande fascino musicale e teatrale, eseguita in ...una sua ottima Luisa Miller per la stagione dell’Opéra di Monte Carlo nel 2018). Oggi, l’occasione di riascoltarla nel recital trasmesso in diretta streaming dal Teatro alla Scala (visibile per una ...Grandi manovre. A fine anno scadrà il contratto del direttore milanese col Costanzi, al suo posto il quarantenne di Pesaro. Il pasticcio con Pappano per Salisburgo ...