Llorente: “Napoli? Mi tolsero anche il numero, non ho avuto la possibilità di dare il mio contributo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo spagnolo non ha vissuto serenamente la sua esperienza in azzurro ed è tornato a parlarne in un’intervista Fernando Llorente ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 aprile 2021) Lo spagnolo non ha vissuto serenamente la sua esperienza in azzurro ed è tornato a parlarne in un’intervista Fernandoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

napolista : #Llorente: «Dopo #Ancelotti il Napoli mi ha tolto tutto, persino il numero» Alla Gazzetta: «La società ha deciso di… - totofaz : @davidetanque @90ordnasselA @Ste_Casati Napoli mercato 2019 Acquisti: Manolas, Di Lorenzo, Meret, Ospina, Lozano, L… - LSquame : @scar15385 da tifoso del Napoli dico che non capiscono un cazzo. il Napoli ha tenuto ai margini llorente e milik e… - LSquame : @RafAuriemma @sscnapoli ma perché sei così incompetente o in malafede. il Napoli ha preferito tenere ai margini mil… - Joe_Fischetti5 : RT @enzogoku69: ??Il monte ingaggi #Napoli è 105mln e non 110 lordi, sono già out #Milik #Llorente, lo saranno #Malcuit #Bakayoko #Hysaj #Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Llorente Napoli Llorente: "Conte? Sapevo avrebbe fermato la Juve. De Paul è prontissimo" Fernando Llorente si racconta: ecco le sue dichiarazioni su Conte, Pirlo, la Juve e il Napoli e l'esperienza all'Udinese Fernando Llorente si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. CONTE - "Antonio è stato fondamentale per me. Appena arrivato alla Juve, andai in tournée e ...

Llorente: "Dopo Ancelotti il Napoli mi ha tolto tutto, persino il numero" Con Gattuso avevo un buon rapporto" Sulla Gazzetta dello Sport un'intervista a Fernando Llorente. Lo spagnolo attacca duramente il Napoli.

Llorente, ancora parole al veleno: “Al Napoli mi tolsero tutto! Napoli-Inter? Discorso chiuso, l’Inter è fortissima” Fernando Llorente continua a parlare della sua esperienza in maglia Napoli. Quest'oggi lo fa rilasciando un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ...

Probabili formazioni Serie A: 31ª giornata Probabili formazioni Crotone-Udinese Probabili formazioni Sampdoria-Verona Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina Probabili formazioni Cagliari-Parma Probabili formazioni Milan-Genoa ...

Fernandosi racconta: ecco le sue dichiarazioni su Conte, Pirlo, la Juve e ile l'esperienza all'Udinese Fernandosi racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. CONTE - "Antonio è stato fondamentale per me. Appena arrivato alla Juve, andai in tournée e ...Con Gattuso avevo un buon rapporto" Sulla Gazzetta dello Sport un'intervista a Fernando. Lo spagnolo attacca duramente ilFernando Llorente continua a parlare della sua esperienza in maglia Napoli. Quest'oggi lo fa rilasciando un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ...Probabili formazioni Crotone-Udinese Probabili formazioni Sampdoria-Verona Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina Probabili formazioni Cagliari-Parma Probabili formazioni Milan-Genoa ...