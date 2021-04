Letta in foto con la felpa di Open Arms fa infuriare l’alleato Salvini | «Io a processo | lui li riceve»

(Di giovedì 15 aprile 2021) Unacon addosso lacon la scritta, l’Ong molto attiva nel soccorso ai migranti. Enricol’ha indossata per sottolineare l’incontro che ha avuto al Nazareno con il suo fondatore Oscar Camps. «Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e anche qualche elemento di speranza», tuitta sotto lacon Camps. Batte vecchie strade il leader del Pd: parità di genere, europeismo acritico, solidarismo globalista. Ingredienti che si trovano in tutte le ricette per il rilancio della sinistra. Niente di nuovo davvero. Un dejà vu aggravato dall’intempestività, alla luce di inchieste giudiziarie in e scoop giornalistici (il Fatto Quotidiano su tutti) che sulle Ong raccontano tutt’un’altra storia.incontra il fondatore dell’Ong Certamente ben diversa ...

'È venuto a trovarmi Oscar Camps, il fondatore di @openarms_fund. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e anche qualche elemento di speranza'. Lo scrive su twitter Enrico postando la con Oscar Camps, fondatore dalla Ong, al Nazareno in cui il segretario Pd indossa una felpa con la scritta Open Arms. "Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il Pd riceve questi ..."