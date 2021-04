Laura Boldrini: “L’intervento è andato bene” (Di giovedì 15 aprile 2021) Laura Boldrini sui social: “Purtroppo la malattia fa parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla”. ROMA – Operazione riuscita per Laura Boldrini. L’esponente del Pd ha tranquillizzato tutti dopo L’intervento chirurgico: “Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova molto dura, perché a volte il dolore è veramente forte “. L'intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va…Posted by Laura Boldrini on Thursday, April 15, 2021 Il post sui social Laura Boldrini sui social ha annunciato il suo allontanamento dal ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)sui social: “Purtroppo la malattia fa parte della vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla”. ROMA – Operazione riuscita per. L’esponente del Pd ha tranquillizzato tutti dopochirurgico: “Dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova molto dura, perché a volte il dolore è veramente forte “. L'intervento ègrazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va…Posted byon Thursday, April 15, 2021 Il post sui socialsui social ha annunciato il suo allontanamento dal ...

