Laura Boldrini dall'ospedale: 'L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto' (Di giovedì 15 aprile 2021) 'L'intervento è andato bene', inizia così il post che Laura Boldrini pubblica sui social. Dopo l'annuncio del ricovero, l'ex presidente della Camera rassicura sulla sua salute. 'Dopo un passaggio in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'L'', inizia così il post chepubblica sui social. Dopo l'annuncio del ricovero, l'ex presidente della Camera rassicura sulla sua salute. 'Dopo un passaggio in ...

matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini. - liberenotizie : Laura Boldrini si è operata, come sta: 'Sarà lunga'. Adnkronos - ultimora - Mauro73432329 : -

