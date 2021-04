Advertising

zazoomblog : Koulibaly Osimhen e Manolas: risate e sfottò sui social - #Koulibaly #Osimhen #Manolas: #risate - sportli26181512 : Koulibaly, Osimhen e Manolas: risate e sfottò sui social: Il difensore senegalese del Napoli condivide su Instagram… - Daniele91Nap : Ricapitolando il Napoli ha: Il portiere più forte d'italia:Meret Il difensore più forte d'italia:Koulibaly Il centr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOCIAL - Koulibaly e Manolas scherzano con Osimhen: 'Attento' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Koulibaly e Manolas scherzano con Osimhen: 'Attento' -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Osimhen

Corriere dello Sport.it

"S tai attento". Questo il messaggio dirivolto, tramite una storia Instagram , al suo compagno di squadra: ma era solo uno scherzo. Il suo amico nigeriano, infatti, ritrovatosi in mezzo a due giganti della difesa, ...Lukaku si ferma con, importante non farlo respirare e dialogare con i compagni. Stravedo per, è cresciuto e ha grandi qualità. Ha superato le tre fasi: l'euforia dell'arrivo, lo ...Tante novità dai campi e dai quotidiani dopo la 30a giornata di Serie A, in attesa dell’impegno europeo di oggi della Roma che affronterà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. G ...Il difensore senegalese del Napoli condivide su Instagram una foto ed una frase diretta all'attaccante, che risponde a tono ...