Il fratello minore di George Floyd non è stato accusato di omicidio (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 12 aprile 2021 su Twitter è stata pubblicata la notizia del presunto arresto di Dejywan Floyd, definito «il fratello minore di George Floyd», l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 durante un violento arresto da parte della polizia di Minneapolis. Dejywan Floyd sarebbe – stando al tweet – accusato di «aver sparato ad una coppia di bianchi, uccidendo la madre di sei bambini seduta sul sedile del passeggero» in North Carolina. Il tweet è accompagnato dalle foto della vittima e del suo presunto carnefice. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, l’omicidio del North Carolina citato nel tweet è avvenuto realmente e come riferiscono alcune testate locali (ad esempio qui e qui) l’unico indiziato al momento è il ventinovenne Dejywan R. ... Leggi su facta.news (Di giovedì 15 aprile 2021) Il 12 aprile 2021 su Twitter è stata pubblicata la notizia del presunto arresto di Dejywan, definito «ildi», l’uomo afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 durante un violento arresto da parte della polizia di Minneapolis. Dejywansarebbe – stando al tweet –di «aver sparato ad una coppia di bianchi, uccidendo la madre di sei bambini seduta sul sedile del passeggero» in North Carolina. Il tweet è accompagnato dalle foto della vittima e del suo presunto carnefice. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, l’del North Carolina citato nel tweet è avvenuto realmente e come riferiscono alcune testate locali (ad esempio qui e qui) l’unico indiziato al momento è il ventinovenne Dejywan R. ...

