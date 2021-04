Ida Platano torna a Uomini e Donne: Il Pubblico a Bocca Aperta! (Di giovedì 15 aprile 2021) Ida Platano, la dama del Trono Over di Uomini e Donne che aveva tenuto incollati i telespettatori alla tv con la sua love story con Riccardo Guarnieri, è ritornata in studio con grande sorpresa di tutto il parterre e del Pubblico. Ecco cosa è successo a Uomini e Donne! La bellissima dama bresciana Ida Platano ha deciso di ritornare nello studio di Uomini e Donne che l’ha vista più volte protagonista insieme all’ormai storico ex, Riccardo Guarnieri che attualmente è in coppia con Roberta Di Padua. Il ritorno di Ida è stato annunciato dall’account ufficiale della redazione di Uomini e Donne poco prima della messa in onda del programma pomeridiano e in pochissimo tempo i ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Ida, la dama del Trono Over diche aveva tenuto incollati i telespettatori alla tv con la sua love story con Riccardo Guarnieri, è rita in studio con grande sorpresa di tutto il parterre e del. Ecco cosa è successo a! La bellissima dama bresciana Idaha deciso di rire nello studio diche l’ha vista più volte protagonista insieme all’ormai storico ex, Riccardo Guarnieri che attualmente è in coppia con Roberta Di Padua. Il ritorno di Ida è stato annunciato dall’account ufficiale della redazione dipoco prima della messa in onda del programma pomeridiano e in pochissimo tempo i ...

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano Uomini & Donne: Ida è tornata ma non sono sfuggiti alcuni dettagli Vediamo insieme dopo il ritorno oggi in puntata di Ida Platano quali dettagli non sono di certo sfuggiti a Maria De Filippi. Lei è stata una delle protagoniste del programma che va in onda su Canale 5 ovvero Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida ...

UOMINI E DONNE oggi, 15 aprile: il ritorno di IDA PLATANO La messa in onda della puntata odierna (15 aprile) di Uomini e Donne coincide con l'inizio di una nuova registrazione. Si parte da Gemma Galgani , con un riassunto delle puntate precedenti e con lo ...

"Mi sono data un'altra opportunità". Polemica social per il ritorno di Ida a Uomini e Donne (S)gradito ritorno a Uomini e Donne per Ida Platano. La dama, che nello storico programma di Canale 5 aveva conquistato la popolarità per la sua relazione - fatta di tira e molla - con Riccardo, è ...

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non entusiasma il pubblico a casa Che grado di entusiasmo per il ritorno a Uomini e Donne di Ida Platano? A leggere i commenti sui social, molto molto basso. L’edizione di Uomini e Donne che si sta per concludere passerà alla storia p ...

