“I vaccini anti-Covid pronti in pochi mesi, ma per noi malati anche la Sla è un’emergenza: accorciamo i tempi degli studi sui farmaci” (Di giovedì 15 aprile 2021) “La Sla non è una malattia incurabile, ma la ricerca per sconfiggerla è sotto-finanziata”. Andrea Caffo ha 39 anni ed è un ingegnere informatico di Catania. Sposato e con due figli piccoli, convive da qualche anno con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule celebrali che controllano l’attività della muscolatura volontaria, e in questo modo blocca progressivamente le funzioni vitali. Andrea è autore dell’iniziativa “Post Fata Resurgo” (dal latino, “Dopo la morte risorgo”) che punta a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica contro questa malattia rara. “Ho sempre pensato di lasciare tempo e modo agli esperti di fare il proprio lavoro, ma lo scorso giugno, dopo che il mondo è stato travolto dalla pandemia di Covid-19, ho visto che quella poca attenzione che c’era sulla Sla è stata ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) “La Sla non è una malattia incurabile, ma la ricerca per sconfiggerla è sotto-finanziata”. Andrea Caffo ha 39 anni ed è un ingegnere informatico di Catania. Sposato e con due figli piccoli, convive da qualche anno con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni, le cellule celebrali che controllano l’attività della muscolatura volontaria, e in questo modo blocca progressivamente le funzioni vitali. Andrea è autore dell’iniziativa “Post Fata Resurgo” (dal latino, “Dopo la morte risorgo”) che punta a sensibilizzare sull’importanza della ricerca scientifica contro questa malattia rara. “Ho sempre pensato di lasciare tempo e modo agli esperti di fare il proprio lavoro, ma lo scorso giugno, dopo che il mondo è stato travolto dalla pandemia di-19, ho visto che quella poca attenzione che c’era sulla Sla è stata ...

