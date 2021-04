Flavio Insinna, tutta la sua amarezza: “Come faccio a dirti che…” (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emerge tutta la amarezza da parte di Flavio Insinna, il conduttore amatissimo di L’Eredità per l’errore che porta la sconfitta al concorrente: cos’è successo Una nuova puntata davvero emozionante, quella andata in onda oggi a L’Eredità, la nota e seguitissima trasmissione condotto con successo da Flavio Insinna, il cui esito ha gettato amarezza tanto al Leggi su youmovies (Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emergelada parte di, il conduttore amatissimo di L’Eredità per l’errore che porta la sconfitta al concorrente: cos’è successo Una nuova puntata davvero emozionante, quella andata in onda oggi a L’Eredità, la nota e seguitissima trasmissione condotto con successo da, il cui esito ha gettatotanto al

Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Big Hero:Bay Max con la voce Meravigliosa di Flavio Insinna ??, Flaviuccio per gli #Ereditiers!!!???? #leredita - ZicaEliana : Big Hero:Bay Max con la voce Meravigliosa di Flavio Insinna ??, Flaviuccio per gli #Ereditiers!!!???? #leredita - zazoomblog : L’Eredità cambia parola alla ghigliottina: Flavio Insinna sconvolto - #L’Eredità #cambia #parola - jexnel : Mia mamma mi ha appena detto che ha sognato che Flavio Insinna la baciava - fabio76tuttala2 : Io non riesco a capire come possa trovarsi ancora in televisione un uomo tra virgolette come Flavio insinna uno qu… -

