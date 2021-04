Felicissima Sera, dal 16 aprile lo show di Pio e Amedeo su Canale 5 (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo Emigratis, Pio e Amedeo sbarcano su Canale 5 con il loro nuovo show Felicissima Sera, in onda dal prossimo 16 aprile Il duo Pio e Amedeo approda di nuovo in Mediaset. Dopo il grande successo riscosso con Emigratis, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici”, i due comici pugliesi ripartono con il loro nuovo show Felicissima Sera, in onda a partire dal 16 aprile. Ospiti di prima scelta, musica live e tanta comicità attendono di poter far luce su Pio e Amedeo, pronti a riscrivere un pezzo della storia del varietà italiano. Felicissia Sera sarà “una montagna russa di emozioni“, promettono i due comici, in attesa di far divertire il ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo Emigratis, Pio esbarcano su5 con il loro nuovo, in onda dal prossimo 16Il duo Pio eapproda di nuovo in Mediaset. Dopo il grande successo riscosso con Emigratis, l’incursione al Festival di Sanremo e la partecipazione ad “Amici”, i due comici pugliesi ripartono con il loro nuovo, in onda a partire dal 16. Ospiti di prima scelta, musica live e tanta comicità attendono di poter far luce su Pio e, pronti a riscrivere un pezzo della storia del varietà italiano. Felicissiasarà “una montagna russa di emozioni“, promettono i due comici, in attesa di far divertire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera Pio e Amedeo: 'Sul catcalling abbiamo costruito la carriera'. E poi le critiche alla D'Urso ...a essersi schierati contro la presentatrice e i suoi programmi sono stati Pio e Amedeo durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel quale hanno presentato il loro Felicissima sera, lo ...

