Fabio Fognini ai quarti di finale del Masters 1000 Montecarlo 2021: montepremi e avversario (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini ha sconfitto Filip Krajinovic per 6-2, 7-6(1) e raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’azzurro ha domato l’impeto dell’avversario serbo, storicamente non facile da fronteggiare, garantendosi la possibilità di avanzare nel Principato, con la speranza di emulare le gesta del 2019. Fognini sfiderà uno tra Pablo Carreño Busta e Casper Ruud, avversari agli ottavi di finale: qualunque sarà l’esito del confronto, il ligure dovrà vedersela con un opponente scomodo sul rosso. Considerando l’accesso ai quarti di finale, Fognini ha ottenuto un bottino pari a 46.500 euro complessivi, con annessi 180 punti utili per il ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021)ha sconfitto Filip Krajinovic per 6-2, 7-6(1) e raggiunto idideldi. L’azzurro ha domato l’impeto dell’serbo, storicamente non facile da fronteggiare, garantendosi la possibilità di avanzare nel Principato, con la speranza di emulare le gesta del 2019.sfiderà uno tra Pablo Carreño Busta e Casper Ruud, avversari agli ottavi di: qualunque sarà l’esito del confronto, il ligure dovrà vedersela con un opponente scomodo sul rosso. Considerando l’accesso aidiha ottenuto un bottino pari a 46.500 euro complessivi, con annessi 180 punti utili per il ...

WeAreTennisITA : Il nostro uomo a Monte Carlo ???? Altra prestazione sontuosa di Fabio Fognini, che regola Krajinovic in due set rimo… - giannileft : RT @fanpage: #Fognini vola ai quarti di finale a #Montecarlo - OLandsknecht : RT @fanpage: #Fognini vola ai quarti di finale a #Montecarlo - LeilaTopino : RT @WeAreTennisITA: Il nostro uomo a Monte Carlo ???? Altra prestazione sontuosa di Fabio Fognini, che regola Krajinovic in due set rimontan… - sportface2016 : #Tennis #MonteCarlo Fabio #Fognini ai quarti di finale, il ligure elimina in due set #Krajinovic -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fognini Roland Garros 2021, dieci italiani nel tabellone principale Nel main - draw e in attesa delle qualificazioni, sono ben 10 gli italiani inseriti, di cui ben quattro teste di serie : Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego. Gli altri ...

Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Krajinovic (3 - 1) streaming: Djokovic eliminato! DIRETTA ATP MONTECARLO 2021: FOGNINI KRAJINOVIC (3 - 1) Fabio Fognini avanti di un break al torneo Atp Montecarlo 2021 : è infatti iniziata Fognini Krajinovic, la partita che potrebbe consegnare i quarti di finale al campione in carica. Il quale ...

La terra continua a sorridere a Nadal Nonostante Dimitrov abbia dimostrato una timida reazione a fine primo set, nel secondo ha subito incassato il break. Break facilmente confermato da Nadal, che ha poi ripetutamente strappato il servizi ...

Masters Monte Carlo, è rimasto soltanto Fabio Fognini Fabio, campione in carica e unico italiano rimasto dei 9 in tabellone, affronta Krajinovic. Si apre alle 11 con Tsitsipas-Garin, poi il n.1 con Evans e Rafa con Dimitrov. L’Italia resta aggrappata a F ...

