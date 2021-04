Clima:Xi parteciperà domani al summit con Merkel e Macron (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping si unirà domani a un vertice virtuale sul Clima con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, quando l'inviato speciale americano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping si uniràa un vertice virtuale sulcon il presidente francese Emmanuele la cancelliera tedesca Angela, quando l'inviato speciale americano ...

