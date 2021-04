Bonus cultura 2021: tempistiche e modalità (Di giovedì 15 aprile 2021) 192/2020 del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, pubblicato sulla Gazzetta ... infatti, hanno tempo fino al 31 agosto 2021 per registrarsi sul sito www.18app.italia.it tramite ... Leggi su fisco7 (Di giovedì 15 aprile 2021) 192/2020 del Ministero per i beni, le attivitàli e il turismo, pubblicato sulla Gazzetta ... infatti, hanno tempo fino al 31 agostoper registrarsi sul sito www.18app.italia.it tramite ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus cultura Bonus cultura 2021: tempistiche e modalità Stampa questo articolo Dal 1° aprile 2021, i ragazzi nati nel 2002 possono fare richiesta online per ottenere i 500 euro previsti dal Bonus Cultura, spendibili per l'acquisto di libri, dischi, corsi online ed altre attività culturali. Ecco come fruirne. Il Decreto n. 192/2020 del Ministero per i beni, le attività culturali e il ...

