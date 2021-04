Ballando con le Stelle | la pagina ufficiale del programma di Milly Carlucci ritwitta un messaggio hot e scatena l’ilarità del web

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il web è letteralmente in subbuglio per una mossa social da parte delladicon le. In molti, infatti, hanno notato che laTwitter delcondotto dahato una tinte decisamente hot: Non è ancora ben chiaro se ladi Twitter dicon lesia stata hackerata o se si sia trattato di un errore del social media manager che si occupa di gestire i social della trasmissione. Quel che è certo è che questa vicenda ha suscitatodel web. In particolare il popolo di Twitter non ha mancato di ironizzare sull’accaduto e la maggior parte degli utenti ...