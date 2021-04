Autista di scuolabus sconfitto dal Covid, addio a Pasquale Castellano: due città lo piangono (Di giovedì 15 aprile 2021) OSIMO - Osimo e Castelfidardo piangono un'altra vittima del Covid, Pasquale Castellano, 66 anni. Dopo alcuni giorni all'ospedale di Torrette, le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso,... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 aprile 2021) OSIMO - Osimo e Castelfidardoun'altra vittima del, 66 anni. Dopo alcuni giorni all'ospedale di Torrette, le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso,...

