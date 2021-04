Amici 20 | Aka7even fan dei Prelemi? Ecco alcuni like “sospetti”

(Di giovedì 15 aprile 2021)fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? A quanto pare sì. Il cantante di20 ha cliccato “” supost di una fanpage su Instagram proprio dedicata ai20,fan deiche lo dimostrano In queste settimaneè particolarmente sotto stress... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, fine dell'amore trae Martina? La rivelazione della Pettinelli Sicuramente, gli atteggiamenti tra i due, appaiono raffreddati, segno evidente che qualcosa tra i due fidanzati non va ...20: Martina estanno ancora insieme? Come è stato precedentemente detto, l'amore tra la danzatrice e l'interprete è sempre stato molto altalenante e in più occasioni quest'ultimo non ...Aka7even fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? A quanto pare sì. Il cantante di Amici 20 ha cliccato “like” su alcuni post di una fanpage su Instagram proprio dedicata ai ...Amici 20: su Instagram spuntano dei like di Aka7even sotto le foto di alcune fanpage dedicate ai Prelemi. Anche lui fan della coppia?