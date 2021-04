A Rai 2 è l’ora dei Lunatici La Radio della notte entra in Tv Balzo in video per Arduini e Di Ciancio Un format che vince dando voce all’Italia migliore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 aprile 2021) Può essere, lain Tv, addirittura meglio di certa Tv? La risposta è sì. Almeno guarle prime puntate deinotturno già cult di Rai2 (qui su Rai Play) che da qualcheviene trasmesso, in parte, anche sul secondo canale del servizio pubblico. Sempre, rigorosamente, in diretta. I due conduttori, Robertoe Andrea Di, rappresentano ormai un punto di riferimento sicuro per la gente, che dall’autunno del 2018 ha imparato ad ascoltarli in, e che ora può anche guardarli in televisione. L’esperimento, che già si candida ad essere uno dei più interessantistagione, riesce perché i due non si sono ...