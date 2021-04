Vi ricordate l’app Immuni? Ora potrebbe essere utile come passaporto vaccinale (Di mercoledì 14 aprile 2021) La cattiva pubblicità fatta da alcuni politici, le perplessità emerse dopo alcuni “falsi allarmi” nel corso dei primi mesi di funzionamento. Ma ora l’app Immuni potrebbe risorgere dalle ceneri come l’Araba Fenice e tornare in auge con una nuova modalità di utilizzo: il passaporto vaccinale. Sembra essere questa l’idea – ancora in fase di studio – del Ministro per l’innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao. Attraverso l’applicazione, infatti, si potrà “dimostrare” l’avvenuta Immunizzazione e viaggiare liberamente da un Paese all’altro (rispettando, ovviamente, le disposizioni normative legate all’emergenza sanitaria). LEGGI ANCHE > Quali sono i compiti assegnati al Ministero per la Transizione Digitale ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) La cattiva pubblicità fatta da alcuni politici, le perplessità emerse dopo alcuni “falsi allarmi” nel corso dei primi mesi di funzionamento. Ma orarisorgere dalle ceneril’Araba Fenice e tornare in auge con una nuova modalità di utilizzo: il. Sembraquesta l’idea – ancora in fase di studio – del Ministro per l’innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao. Attraversolicazione, infatti, si potrà “dimostrare” l’avvenutazzazione e viaggiare liberamente da un Paese all’altro (rispettando, ovviamente, le disposizioni normative legate all’emergenza sanitaria). LEGGI ANCHE > Quali sono i compiti assegnati al Ministero per la Transizione Digitale ...

