Un arcipelago senza plastica | a La Maddalena una giornata di raccolta dei rifiuti

GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - 'Un arcipelago senza plastica': i volontari di #LaMaddalena promuovono la raccolta dei rifiuti - GarauPina : RT @AnsaSardegna: 'Un arcipelago senza plastica', nuova campagna l'1 maggio. I volontari di La Maddalena promuovono una raccolta di rifiuti… - UnioneSarda : #Sardegna - 'Un arcipelago senza plastica': i volontari di #LaMaddalena promuovono la raccolta dei rifiuti - faustalissia : RT @AnsaSardegna: 'Un arcipelago senza plastica', nuova campagna l'1 maggio. I volontari di La Maddalena promuovono una raccolta di rifiuti… - AnsaSardegna : 'Un arcipelago senza plastica', nuova campagna l'1 maggio. I volontari di La Maddalena promuovono una raccolta di r… -

Parlo dell'pugliese delle Isole Tremiti dette anche "Diomedee", in provincia di Foggia. ... Da visitare la rigogliosa pineta sull'isola di San Domino,trascurare le numerose piccole ...L'iniziativa per il primo maggio a La Maddalena. A La Maddalena continua il lavoro dei volontari di 'Unplastica', da ottobre 2018 impegnata nella difesa dell'ambiente e in viarie iniziative per la raccolta dei rifiuti. Il gruppo, che vanta 100 iscritti dalla Gallura e non solo, lancia ...I più grandi successi di Vasco e di Battisti, senza dimenticare i testi di Mogol ... di B.Music e dei partner: parco nazionale Arcipelago Toscano, Pro Loco Campo nell’Elba, Enjoy Elba & The Tuscan ...Molto simile la situazione della Croazia, anch'essa pronta ad accogliere i viaggiatori stranieri sulle sue tantissime isole (Kornati comprese) senza l'obbligo di quarantena ... lista delle ...