Ultime Notizie Roma del 14-04-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio oltre 16100 i casi in 24 ore 469 i decessi tasso di positività al 4:08 % in salita questi dati diffusi dal Ministero della Salute Carano le terapie Intensive e i ricoveri arrivano altri 7 milioni di vaccini pfizer ho ricevuto una chiamata dal premier draghi che mi ha comunicato l'arrivo per stoffa In questo trimestre di 50 milioni di dosi pfizer in più per l'Italia vuol dire 670000 dosi in più ad aprile 2150000 dosi in più a maggio e altre 4 milioni di dosi a giugno Finalmente una bella notizia al piano va avanti così come l'avevo strutturato per questo sono davvero contento ha detto il commissario per anti-covid e figli vuole in visita al Polo vaccinale di aointanto la Danimarca sospende era definitivamente l'uso del vaccino anti covid e di astrazeneca Patrizia popoli ...

