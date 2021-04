Suzuki Vitara - Su strada e in off-road con la Hybrid automatica (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Suzuki introduce a listino le Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid con cambio automatico. Associata all'allestimento top di gamma (Starview), la nuova trasmissione può essere abbinata sia alla trazione anteriore, sia all'integrale. Il sovrapprezzo rispetto al tradizionale cambio manuale è di 1.500 euro: per la Vitara si parte così da 28.900 euro, mentre per la S Cross il prezzo d'attacco è di 29.590 euro. Un moderno convertitore di coppia. Per le due ibride (mild), i tecnici della Suzuki hanno scelto un cambio automatico con convertitore di coppia d'ultima generazione, dotato di sei rapporti. Entrando maggiormente nel dettaglio, si tratta di un sistema a tre elementi, con meccanismo di blocco a controllo automatico. Il dispositivo di cambio delle marce è formato da un ruotismo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 aprile 2021) Laintroduce a listino lee S-Crosscon cambio automatico. Associata all'allestimento top di gamma (Starview), la nuova trasmissione può essere abbinata sia alla trazione anteriore, sia all'integrale. Il sovrapprezzo rispetto al tradizionale cambio manuale è di 1.500 euro: per lasi parte così da 28.900 euro, mentre per la S Cross il prezzo d'attacco è di 29.590 euro. Un moderno convertitore di coppia. Per le due ibride (mild), i tecnici dellahanno scelto un cambio automatico con convertitore di coppia d'ultima generazione, dotato di sei rapporti. Entrando maggiormente nel dettaglio, si tratta di un sistema a tre elementi, con meccanismo di blocco a controllo automatico. Il dispositivo di cambio delle marce è formato da un ruotismo ...

