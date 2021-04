Strappo al Copasir: si dimettono Elio Vito (FI) e Adolfo Urso (FdI) (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Arrivano a sorpresa le dimissioni di Elio Vito, deputato di Forza Italia, dal Copasir. E, a stretto giro, è il vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, senatore di FdI, a scrivere alla presidente Elisabetta Casellati dicendosi pronto a compiere lo stesso passo ("Le manifesto la mia intenzione a rendere disponibile il mio mandato") visto che, osserva, non vi è ancora alcuna traccia di un possibile accordo politico. Accordo auspicato proprio dalla stessa Casellati e dal presidente della Camera Roberto Fico, e indicato come unica strada per trovare una soluzione capace di sbloccare lo stallo. Ma le due mosse non sembrano, almeno per il momento, smuovere più di tanto le acque. Le altre forze politiche, infatti, non sarebbero intenzionate a seguire l'esempio del collega ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Arrivano a sorpresa le dimissioni di, deputato di Forza Italia, dal. E, a stretto giro, è il vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,Urso, senatore di FdI, a scrivere alla presidente Elisabetta Casellati dicendosi pronto a compiere lo stesso passo ("Le manifesto la mia intenzione a rendere disponibile il mio mandato") visto che, osserva, non vi è ancora alcuna traccia di un possibile accordo politico. Accordo auspicato proprio dalla stessa Casellati e dal presidente della Camera Roberto Fico, e indicato come unica strada per trovare una soluzione capace di sbloccare lo stallo. Ma le due mosse non sembrano, almeno per il momento, smuovere più di tanto le acque. Le altre forze politiche, infatti, non sarebbero intenzionate a seguire l'esempio del collega ...

