Spezia | pallonata in faccia a Galabinov | lascia l’allenamento

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Secondo allenamento della settimana per lodi Vincenzo Italiano in vista della sfida di domenica in casa del Bologna Secondo allenamento della settimana per lodi Vincenzo Italiano in vista della sfida di domenica in casa del Bologna. Come si legge nel report, Andreyha abbandonato prima la seduta per un traumale rimediato a seguito di unafortuita. Regolarmente in gruppo Martin Erlic mentre hanno proseguito nel loro lavoro personalizzato Juan Ramos e Federico Mattiello. L'articolo proviene da Calcio News 24.