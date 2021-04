Piano pandemico | si stringe il cerchio intorno a Speranza E l’Oms entra a gamba tesa sulla pm

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Siilal ministero guidato da Roberto. Il dicastero della Salute è, infatti, nel mirino della Procura di Bergamo. In un’intervista a Report, su RaiTre, la pm Maria Cristina Rota ha parlato di «reticenze» da parte dei vertici dirigenziali del dicastero in merito alle indagini sulnon aggiornato e non applicato e sul report dell’Organizzazione mondiale della Sanità pubblicato e poi rimosso dal sito delEuropa. Ministero della Salute e pm Rota Il giornalista di Report le chiede: «È possibile che l’indagine tocchi anche i vertici del ministero della Salute?». «Questo non possiamo affermarlo né escluderlo», risponde. Anche perché, parlando degli interrogatori, continua la pm, «la difficoltà riscontrata nel corso delle ...

petergomezblog : Piano pandemico, perché il caso del dossier Oms sparito si intreccia con il G20 a guida italiana. I punti che Spera… - reportrai3 : Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo che indaga su mancato aggiornamento del piano pandemico e gest…

... così come non abbiamo assistito a nessun mea culpa sulle scelte sbagliate compiute dal Ministero sin dall'inizio della pandemia, sulla mancanza di unaggiornato, sugli errori del ......a Report andata in onda lunedì 12 aprile su Rai tre parla di "reticenze" da parte dei vertici dirigenziali del dicastero guidato da Roberto Speranza in merito alle indagini sulnon ...Alle telecamere di Report la pm Rota risponde: «Noi non volevamo ficcare il naso negli affari di Oms, solo fare luce sul famoso report e sul piano pandemico in relazione ai fatti accaduti ...Quella che era un’inchiesta nata, circa un anno fa, per indagare sulla mancata zona rossa ad Alzano Lombardo è diventata un’indagine a tutto tondo, che porta fino all’Oms. E che, per la piega che sta ...