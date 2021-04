Patologie psichiatriche, Magliano: “In Piemonte manca ancora Consulta per salute mentale” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante in Piemonte stiano crescendo i casi di Patologie psichiatriche ancora non è stata istituita una Consulta per la salute mentale. Lo afferma il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano: “La diffusione delle Patologie psichiatriche- aumenta a ritmi preoccupanti e la pandemia da Covid-19, con il senso di incertezza e paura che porta con sé, sta aggravando la situazione. Non c’è emergenza pandemica che possa giustificare questo grave ritardo”. “Per i Moderati – spiega Magliano – la costituzione della Consulta è una priorità, chiediamo un’accelerazione sull’iter affinché sia costituita entro la fine del 2021”. “L’allarme degli psichiatri dà la dimensione del ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante instiano crescendo i casi dinon è stata istituita unaper la. Lo afferma il consigliere regionale dei Moderati Silvio: “La diffusione delle- aumenta a ritmi preoccupanti e la pandemia da Covid-19, con il senso di incertezza e paura che porta con sé, sta aggravando la situazione. Non c’è emergenza pandemica che possa giustificare questo grave ritardo”. “Per i Moderati – spiega– la costituzione dellaè una priorità, chiediamo un’accelerazione sull’iter affinché sia costituita entro la fine del 2021”. “L’allarme degli psichiatri dà la dimensione del ...

