Ostuni: nel reparto Covid dell’ospedale per vedere il padre, 36enne denunciato L'uomo è ora in quarantena (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il 36enne è stato scovato nel reparto Covid dell’ospedale di Ostuni. Ci era entrato senza poterlo fare, naturalmente, per la pericolosità del contesto. Ci era entrato anche senza protezioni adeguate. Era lì perché voleva accertarsi della condizione del padre ricoverato. Il 36enne è stato denunciato e deve rimanere in quarantena. L'articolo Ostuni: nel reparto Covid dell’ospedale per vedere il padre, 36enne denunciato <small class="subtitle">L'uomo è ora in quarantena</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilè stato scovato neldi. Ci era entrato senza poterlo fare, naturalmente, per la pericolosità del contesto. Ci era entrato anche senza protezioni adeguate. Era lì perché voleva accertarsi della condizione delricoverato. Ilè statoe deve rimanere in. L'articolo: nelperil L'è ora in proviene da Noi Notizie..

