OPA Creval, adesioni volano oltre il 15% (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 14 aprile 2021, sono state presentate 2.094 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 10.673.448 richieste di adesioni, pari al 15,59% dell'offerta. L'offerta iniziata il 30 marzo 2021 terminerà il prossimo 21 aprile 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Creval acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprile 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

