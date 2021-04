Nostralgia dei Coma_Cose | “La nostra nostalgia in maniera intima”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si intitolail nuovo album dei Coma Cose; è prodotto dai Mamakass, come Fiamme Negli Occhi, il brano che sul duo ha presentato al Festival di Sanremo 2021 in gara tra i Campioni. Il disco, di 6 tracce + 1, sarà disponibile nei negozi e in digital download da venerdì 16 aprile su etichetta Asian Fake/Sony Music. “Il titoloracchiude il concept dell’album: è un disco che parla dellain. Racconta le nostre storie prima che ci conoscessimo, prima di quest’ultimo anno ed è un disco diverso dal nostro solito, sia a livello di canzoni che di mood, sound e tipo di scrittura che si discostano dal passato”, raccontano i Coma Cose, reduci dall’esperienze sanremese. La definiscono una “bella deviazione” ...

