Napoli: fastidio muscolare per Zielinski, condizioni da valutare in vista del match con l’Inter (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo aver perso Lozano per squalifica, Gattuso rischia di fare a meno anche del polacco l’edizione odierna di Repubblica, nel suo spazio dedicato al calcio, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo aver perso Lozano per squalifica, Gattuso rischia di fare a meno anche del polacco l’edizione odierna di Repubblica, nel suo spazio dedicato al calcio, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Zielinski, in dubbio per l’#Inter: leggero fastidio muscolare contro la #Sampdoria - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Ansia Napoli, fastidio muscolare per Zielinski… - indiavolati : @scar15385 Che l’Inter vinceva sto scudetto al 99% era scontato già a settembre. Ma il Napoli poteva dare fastidio… - The_Jack80 : @NonEvoluto Dai nessuno credeva che quel disonesto di Maresca facesse un passo indietro, bisogna essere uomini x fa… -