Ma nel 2021 fa ancora ridere sostituire la “R” con la “L” per ironizzare sui cinesi? | VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Risate a squarciagola, ma solo perché pre-registrate e mandate in onda. Siamo nell’anno 2021, una data che dovrebbe far pensare a un passo avanti dell’umanità e, invece, ci troviamo ancora di fronte a trasmissioni televisive che nel disperato tentativo di suscitare una risata nel pubblico, offrono uno spettacolo da B-Movie scimmiottando accenti e fisionomie straniere. È accaduto a Striscia la Notizia nel corso della puntata andata in onda lunedì 12 aprile, con i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti protagonisti di una gag che già non faceva ridere da diversi anni: pizzicare il proprio contorno occhi per simulare la forma della mandorla e parlare sostituendo la lettera “R” con la “L”. Perché, secondo loro i cinesi parlano così. LEGGI ANCHE > L’intelligenza artificiale scende in campo per portare i tifosi sugli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Risate a squarciagola, ma solo perché pre-registrate e mandate in onda. Siamo nell’anno, una data che dovrebbe far pensare a un passo avanti dell’umanità e, invece, ci troviamodi fronte a trasmissioni televisive che nel disperato tentativo di suscitare una risata nel pubblico, offrono uno spettacolo da B-Movie scimmiottando accenti e fisionomie straniere. È accaduto a Striscia la Notizia nel corso della puntata andata in onda lunedì 12 aprile, con i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti protagonisti di una gag che già non facevada diversi anni: pizzicare il proprio contorno occhi per simulare la forma della mandorla e parlare sostituendo la lettera “R” con la “L”. Perché, secondo loro iparlano così. LEGGI ANCHE > L’intelligenza artificiale scende in campo per portare i tifosi sugli ...

