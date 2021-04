Lo scudo penale per i ' vaccinatori' ha una falla

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - "Il decreto introduce unoper iche dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole ma 'gli "esercenti le professioni sanitarie' e gli 'operatori di interesse sanitario' saranno iscritti, come si usa di frequente dire, a titolo 'prudenziale', 'cautelativo' o 'di garanzia', nel registro degli indagati". È quanto sottolinea un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizzando il decreto 44 del 2021 precisando che "la causa di non punibilità stabilita dall'articolo 3 non appare sufficiente di per sé a proteggere dalla gogna del procedimento". L'approfondimento sottolinea che la legge entrata in vigore il 1 aprile "non tutela gli 'esercenti le professioni sanitarie' e gli 'operatori di interesse sanitario' ...