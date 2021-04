LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 60-64, Serie A basket in DIRETTA: la tripla di Spissu vale il -4 Banco a metà ultimo quarto (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Secondo tecnico di Messina che deve lasciare la panchina con 1’46” da giocare. 64-78 Biligha risponde subito dall’altra parte. 64-76 Piazzato di Gentile. 62-76 tripla DI RODRIGUEZ! 62-73 TERZA BIMBA DI FILA Olimpia, STAVOLTA DI SHIELDS! Contro-parziale di 9-0 Milano, time out Pozzecco, 3’10” alla sirena. 62-70 ANCORA LEDAY, tripla dall’angolo che riporta l’Armani Exchange sul +8. 62-67 tripla di Leday che ridà ossigeno a Milan, 22 per l’ex Zalgiris Kaunas. 62-64 Piazzato centrale di Spissu, 20 per lui, 4’30” alla sirena. 60-64 tripla CENTRALE DI Spissu! Sono 18 per il play della Dinamo, 7-0 di parziale in favore degli uomini del “Pozz” che tornano a -4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASecondo tecnico di Messina che deve lasciare la panchina con 1’46” da giocare. 64-78 Biligha risponde subito dall’altra parte. 64-76 Piazzato di Gentile. 62-76DI RODRIGUEZ! 62-73 TERZA BIMBA DI FILA, STAVOLTA DI SHIELDS! Contro-parziale di 9-0, time out Pozzecco, 3’10” alla sirena. 62-70 ANCORA LEDAY,dall’angolo che riporta l’Armani Exchange sul +8. 62-67di Leday che ridà ossigeno a Milan, 22 per l’ex Zalgiris Kaunas. 62-64 Piazzato centrale di, 20 per lui, 4’30” alla sirena. 60-64CENTRALE DI! Sono 18 per il play della, 7-0 di parziale in favore degli uomini del “Pozz” che tornano a -4 ...

