La classifica di Jannik Sinner dopo Montecarlo. 19° nel ranking ATP, chi può superarlo (Di mercoledì 14 aprile 2021) dopo la sconfitta odierna nei sedicesimi dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo 2021, Jannik Sinner si ferma nel ranking a quota 2394, virtualmente al 19° posto. Sono ancora sette i tennisti in gara che possono scavalcarlo, ma ovviamente non tutti contemporaneamente. Al massimo in tre possono sopravanzarlo contemporaneamente, quindi Sinner, lunedì 19 aprile, nella peggiore delle ipotesi sarà nuovamente 22°, proprio come lunedì 12 aprile, dunque soltanto confermando e non migliorando il proprio best ranking. Possono superarlo il cileno Cristian Garin, battendo il greco Stefanos Tsitsipas ed andando ai quarti (2395), il russo Karen Khachanov, arrivando in semifinale (2550), il norvegese Casper Ruud arrivando in finale (2510), oppure vincendo il torneo ...

