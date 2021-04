Il tribunale nega i documenti finanziari della SEC da parte dei dirigenti Ripple

Leggi su coinlist.me

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un giudice ha respinto la richiestaUS Securities and Exchange Commission per ottenere anni di registrazionie dadeiUn giudice ha accettato di respingere la richiestaSEC per anni di registrazionie relative aidi. L’agenzia di regolamentazione è stata bloccata in una battaglia legale condopo aver affermato che ihanno emesso e venduto titoli non registrati sotto forma di token XRP. Un documentocorte relativo alla scorsa settimana mostra che è stata respinta la richiesta dadell’agenzia riguardo la regolamentazione dei...