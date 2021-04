Gioco d’azzardo, Grimaldi (LUV): “Nessuna mediazione sul ‘Riparti Slot’ e su questa sanatoria” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Grazie al distanziometro in Piemonte ci sono meno macchinette per il Gioco che in tutto il resto d’Italia. La nostra legge ha portato meno slot, meno povertà, meno ammalati, ma Lega e soci vogliono tornare al ‘Casinò Piemonte’ delle macchinette a ogni angolo della strada e stanno tentando una corsa contro il tempo per mantenere le cambiali elettorali e concedere una sanatoria indegna verso i grandi e medi centri del Gioco d’azzardo, che tra qualche settimana saranno fuorilegge” – dichiara Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, primo firmatario di 15mila emendamenti contro la nuova legge sul Gioco d’azzardo, firmata dal leghista Leone, con la quale la maggioranza intende azzerare la Legge 9/2016. “Nessuna mediazione ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Grazie al distanziometro in Piemonte ci sono meno macchinette per ilche in tutto il resto d’Italia. La nostra legge ha portato meno slot, meno povertà, meno ammalati, ma Lega e soci vogliono tornare al ‘Casinò Piemonte’ delle macchinette a ogni angolo della strada e stanno tentando una corsa contro il tempo per mantenere le cambiali elettorali e concedere unaindegna verso i grandi e medi centri del, che tra qualche settimana saranno fuorilegge” – dichiara Marco, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, primo firmatario di 15mila emendamenti contro la nuova legge sul, firmata dal leghista Leone, con la quale la maggioranza intende azzerare la Legge 9/2016. “...

