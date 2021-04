Flash News di Mercoledì 14 Aprile 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La temporanea sospensione del vaccino J&J ha ripercussioni sulla programmazione della campagna vaccinale anche in Italia. Le prime dosi, arrivate ieri, sono ferme in attesa del pronunciamento dell’EMA. Sul tavolo c’è l’ipotesi di destinarle agli ultrasessantenni, come già accaduto per AstraZeneca. Von der Leyen annuncia “sono già 100 milioni di immunizzati, in arrivo nuove forniture Pfizer”; In aumento i nuovi casi da Coronavirus, circa 13.500, a fronte di oltre 300mila tamponi effettuati. Cresce anche il numero delle vittime, 476 nelle ultime 24 ore. Superati 115.000 morti dall’inizio della pandemia; In base ai dati del contagio, si pensa alle prossime graduali aperture di maggio. Dopo il via libera al pubblico negli stadi per gli Europei dall’11 giugno, arriva la protesta dal mondo della cultura che chiede “aprite anche i teatri”; Si è da poco concluso il Consiglio dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) La temporanea sospensione del vaccino J&J ha ripercussioni sulla programmazione della campagna vaccinale anche in Italia. Le prime dosi, arrivate ieri, sono ferme in attesa del pronunciamento dell’EMA. Sul tavolo c’è l’ipotesi di destinarle agli ultrasessantenni, come già accaduto per AstraZeneca. Von der Leyen annuncia “sono già 100 milioni di immunizzati, in arrivo nuove forniture Pfizer”; In aumento i nuovi casi da Coronavirus, circa 13.500, a fronte di oltre 300mila tamponi effettuati. Cresce anche il numero delle vittime, 476 nelle ultime 24 ore. Superati 115.000 morti dall’inizio della pandemia; In base ai dati del contagio, si pensa alle prossime graduali aperture di maggio. Dopo il via libera al pubblico negli stadi per gli Europei dall’11 giugno, arriva la protesta dal mondo della cultura che chiede “aprite anche i teatri”; Si è da poco concluso il Consiglio dei ...

