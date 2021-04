Euro 2020, Uefa: sede Roma totalmente confermata (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – La Uefa ha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di di Euro 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma si disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorita’ hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sara’ aperta al pubblico. Di conseguenza, la Uefa considera Roma “totalmente confermata come sede del torneo”. Cosi’ la Uefa in una nota. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021)– Laha ricevuto oggi la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di diin programma allo Stadio Olimpico disi disputeranno alla presenza di spettatori. Le autorita’ hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sara’ aperta al pubblico. Di conseguenza, laconsideracomedel torneo”. Cosi’ lain una nota.

Calcio, Europei 2021: l’UEFA conferma la disputa delle partite previste all’Olimpico di Roma La città di Roma ospiterà le partite previste per gli Europei 2021 di calcio: la conferma, secondo quanto riportato da RaiSport, arriva direttamente dall'UEFA, che ritiene la Città Eterna pienamente c ...

UFFICIALE - La UEFA conferma Roma tra le sedi dell’Europeo Ora è ufficiale. Lo Stadio Olimpico di Roma sarà una delle sedi del prossimo Europeo in programma quest'estate. La UEFA ha dato l'annuncio ufficiale dopo ...

