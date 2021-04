Esame da avvocato, Ministero fissa data inizio prove (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato martedì sera il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l’inizio delle prove per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati. Si sblocca quindi, una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di giovani laureati, aspiranti avvocati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato martedì sera il decreto ministeriale cheal 20 maggio l’delleper l’di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati. Si sblocca quindi, una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di giovani laureati, aspiranti avvocati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

