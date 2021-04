Esame avvocati 2021 | privilegiati e penalizzati

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Cari aspiranti alla toga, ci siamo, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l’inizio delle prove per l’per l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Sono stati anche nominati ben 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra, docenti universitari e magistrati. Ma come avevo già immaginato qualche tempo fa, non poche sono e saranno le polemiche del pre e del post. Il tutto deve ancora iniziare e già diverse associazioni di praticantihanno denunciato che in sede di conversione l’sarebbe peggiorato esprimendo un forte disappunto per il testo approvato. Il punto di fondo è che nessuno sarà incentivato a studiare materie differenti dal diritto civile o penale se tanto poi queste saranno comunque oggetto ...

marcodimaio : Col voto della #Camera, come ha spiegato per @ItaliaViva il collega @FerriCosimo, abbiamo dato una risposta certa a… - AMarco1987 : Esame avvocati, decreto approvato: due prove orali e più commissioni - Il Sole 24 ORE @sole24ore - statodelsud : Esame avvocati 2021, Cartabia firma il decreto: prove dal 20 maggio - Pino__Merola : Esame avvocati 2021, Cartabia firma il decreto: prove dal 20 maggio - preuniop : “È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani”. Lo ha de… -

