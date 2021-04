Caos vaccini, dal 2022 stop a AstraZeneca e J&J: solo Pfizer e Moderna per l’Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) A leggere la notizia la prima domanda, lecita, che viene da porsi è: fino al 2022 non fanno male, dopo sì? E l’altra domanda: che ne sarà di chi quei vaccini li ha già fatti e ce li ha in circolo? Sì, perché un retroscena di Ilario Lombardo e Paolo Russo, pubblicato su La Stampa, rivela che l’intenzione del governo italiano è quella di non rinnovare i contratti con Johnson&Johnson e AstraZeneca: dal 2022, quindi, solo Pfizer e Moderna. “C’è anche un’altra notizia che emerge dalle preoccupazioni sullo stop a J&J, e che coinvolge la famiglia dei farmaci anti-Covid alla quale appartiene. Si chiamano vaccini a vettore virale: AstraZeneca, J&J e Sputnik. Tutti e tre finiti nella bufera di questi giorni di ansie ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) A leggere la notizia la prima domanda, lecita, che viene da porsi è: fino alnon fanno male, dopo sì? E l’altra domanda: che ne sarà di chi queili ha già fatti e ce li ha in circolo? Sì, perché un retroscena di Ilario Lombardo e Paolo Russo, pubblicato su La Stampa, rivela che l’intenzione del governo italiano è quella di non rinnovare i contratti con Johnson&Johnson e: dal, quindi,. “C’è anche un’altra notizia che emerge dalle preoccupazioni sulloa J&J, e che coinvolge la famiglia dei farmaci anti-Covid alla quale appartiene. Si chiamanoa vettore virale:, J&J e Sputnik. Tutti e tre finiti nella bufera di questi giorni di ansie ...

Advertising

NicolaMorra63 : A Potenza Bardi, il governatore lucano, annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni, e come risultato ottiene… - Maxdero : La relazione consegnata dal DG Gubian, chiarisce un fatto: l'arroganza del centrodestra lombardo ha fatto perdere t… - _marlene1265 : RT @uzupetru: ?? IL CAOS REGNA SOVRANO! #NonCiRestaCheBere ?? Apriamo Chiudiamo Ristori Si Ristori No Speranza resta Speranza vattene Vacci… - ADeborahF : RT @uzupetru: ?? IL CAOS REGNA SOVRANO! #NonCiRestaCheBere ?? Apriamo Chiudiamo Ristori Si Ristori No Speranza resta Speranza vattene Vacci… - princigallomich : SAN SEVERO – Caos Vaccini. Caposiena Forza Italia: “L’unica cosa in cui tutti sono pronti è lo scaricabarile di res… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccini GERMANIA E COVID/ Se Merkel si trincera nei poteri speciali anti - pandemia "DRAGHI SILURA SPERANZA?"/ "No" da Chigi ma Ministro minato da scandalo Oms e vaccini In Germania ... CAOS M5S/ "Casaleggio - Meloni, patto per mandare una donna al Colle" Il blitz - rilancio della ...

SCENARIO LIBIA/ 'Italia - Turchia, una guerra fredda con la regia Usa' SILERI "DA MAGGIO REGIONI GIALLE, BIANCHE"/ "Vaccini a anziani e stop a casi in T. I." Solo a ... Ma si può pensare di estromettere dalla Libia i mercenari russi e turchi? Non le pare improbabile? CAOS ...

Caos vaccini, arriva Johnson and Johnson ma è subito bloccato askanews Campagna vaccinazioni nel caos: negli Usa verso stop a J&J, ritardi in Europa La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati – come riporta il sito web ansa.it – a fare lo ...

Brasile, il Senato accusa il comportamento negazionista di Jair Bolsonaro Il paese è nel caos con oltre 3000 decessi al giorno Il Senato del Brasile ... Ma, a differenza di quanto fatto da Trump, che ha inondato le farmaceutiche di soldi per la ricerca di vaccini, Bolsonaro ...

"DRAGHI SILURA SPERANZA?"/ "No" da Chigi ma Ministro minato da scandalo Oms eIn Germania ...M5S/ "Casaleggio - Meloni, patto per mandare una donna al Colle" Il blitz - rilancio della ...SILERI "DA MAGGIO REGIONI GIALLE, BIANCHE"/ "a anziani e stop a casi in T. I." Solo a ... Ma si può pensare di estromettere dalla Libia i mercenari russi e turchi? Non le pare improbabile?...La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli Stati – come riporta il sito web ansa.it – a fare lo ...Il paese è nel caos con oltre 3000 decessi al giorno Il Senato del Brasile ... Ma, a differenza di quanto fatto da Trump, che ha inondato le farmaceutiche di soldi per la ricerca di vaccini, Bolsonaro ...