Campania, due parrucchiere abusive a domicilio positive al Covid: scoppia focolaio in città (Di mercoledì 14 aprile 2021) focolaio riconducibile a due parrucchiere positive che avrebbero continuato a lavorare abusivamente in casa di alcune clienti. E’ quanto accaduto ad Ascea dove negli ultimi giorni i dati parlano di oltre venti persone positive al Covid 19. focolaio ad Ascea Nel comune cilentano si è registrato un anomalo aumento di casi e il focolaio sarebbero riconducibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021)riconducibile a dueche avrebbero continuato a lavorare abusivamente in casa di alcune clienti. E’ quanto accaduto ad Ascea dove negli ultimi giorni i dati parlano di oltre venti personeal19.ad Ascea Nel comune cilentano si è registrato un anomalo aumento di casi e ilsarebbero riconducibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MauroCapozza : RT @LerioMinervini: #DeLuca vuole prendere due piccioni con una fava, vaccinare e sconfiggere il problema del lavoro in nero in #Campania - zenosartori : @GenCar5 Guardi, così mi spiego: sommi gli over 70 delle due regioni. Vedrà che ER ha più over 70 di Campania sia p… - ilnapolionline : CdS Campania - 'INSIGNE due regali: Champions e rinnovo'. Lorenzo conto aperto con l'Inter - - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Insigne, due regali: Champions e rinnovo' #forzanapolisempre #championsleague… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Insigne, due regali: Champions e rinnovo' -