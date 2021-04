Bimba di due anni precipita dal balcone al secondo piano | è grave

(Di mercoledì 14 aprile 2021) E'ta daldi casa , aldi un palazzo di via Aldo Moro, a Sondrio, facendo un volo di diversi metri e atterrando nel terrazzino al primo. E' salva per miracolo una ...

E' salva per miracolo una bimba di due anni. Ad attutire l'impatto è stata la caduta nel sottostante terrazzino anziché in strada. Le condizioni della piccola sono però serie, tanto che si è reso ... La piccola si è salvata perché è finita sul terrazzo al primo piano. Le sue condizioni sono comunque serie Sondrio, 14 aprile - E' precipitata dal balcone di casa, al secondo piano di un palazzo di vi ...