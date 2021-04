Amici 20, ecco chi è arrivato nel programma di Canale 5 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Raimondo Todaro (che fa parte del cast di Ballando con le Stelle) ha dimostrato di seguire spesso Amici e in qualche modo la sua vita privata si è legata al programma di Maria De Filippi. L’ex moglie del ballerino infatti dopo la loro rottura si è messa insieme a Valentin, alunno che Raimondo ha difeso l’anno scorso dopo la sua uscita dal talent. Nonostante tutto pare che il professionista di Ballando sia sbarcato ad Amici (anche se solo per una puntata) nel daytime per giudicare tutti i ballerini. Raimondo Todaro difende Valentin “Valentin lo hanno accompagnato alla porta. Non serviva più. Non serviva più credo, anche perché l’altro lo hanno rincorso (Javier). Mah… Ho espresso la mia opinione da spettatore, cioè che ieri hanno perso il controllo. Era anche un modo per ironizzare perché a un certo punto sembrava un po’ una commedia. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Raimondo Todaro (che fa parte del cast di Ballando con le Stelle) ha dimostrato di seguire spessoe in qualche modo la sua vita privata si è legata aldi Maria De Filippi. L’ex moglie del ballerino infatti dopo la loro rottura si è messa insieme a Valentin, alunno che Raimondo ha difeso l’anno scorso dopo la sua uscita dal talent. Nonostante tutto pare che il professionista di Ballando sia sbarcato ad(anche se solo per una puntata) nel daytime per giudicare tutti i ballerini. Raimondo Todaro difende Valentin “Valentin lo hanno accompagnato alla porta. Non serviva più. Non serviva più credo, anche perché l’altro lo hanno rincorso (Javier). Mah… Ho espresso la mia opinione da spettatore, cioè che ieri hanno perso il controllo. Era anche un modo per ironizzare perché a un certo punto sembrava un po’ una commedia. ...

