Zack Snyder presenta il trailer ufficiale di Army of the Dead

(Di martedì 13 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=V4pW1QTP14A Ormai chiuso (definitivamente, a quanto pare) il capitolo di Justice League, ora il registaè pronto a dedicarsi al prossimo progetto,of the. Il nuovo film, che debutterà il 21 maggio su Netflix dopo essere passato (almeno negli Stati Uniti) nelle sale cinematografiche, racconta di un gruppo di mercenari che organizzano una rapina in un casinò di Las Vegas durante un’apocalisse zombie. Nelle scorse ore lo stessohato ildella pellicola – che definisce “genre busting”, piega cioè i confini fra i vari generi –, all’interno di uno speciale evento digitale pensato per giornalisti e fan selezionati in tutto il mondo. Tra i presenti anche Dave Bautista, che ...

Con's Justice League disponibile in streaming per la gioia dei fan, arriva adesso in commercio anche la colonna sonora del film - fiume realizzata da DC in collaborazione con Mondo e ...Al momento l'ultima apparizione di Superman nel DC Cinematic Universe è quella avvenuta nella's Justice League . Per il futuro, invece, Warner Bros. sembrerebbe avere le idee chiare e ...Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando ...Il regista di Justice League Zack Snyder è pronto per la sua prossima avventura Army od the Dead, un film che racconta la rapina di una banca nel bel mezzo di una Las Vegas sfigurata da un’apocalisse ...