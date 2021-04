WhatsApp, la nuova informativa privacy non piace al Garante tedescoHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Contro la nuova informativa privacy di WhatsApp si è recentemente schierata un’altra voce, e si tratta di una voce autorevole. Il Garante per la privacy di Amburgo ha annunciato di aver avviato un procedimento d’urgenza contro Facebook Ireland con l’obiettivo di adottare un ordine volto ad impedire la raccolta e l’elaborazione dei dati personali degli utenti di WhatsApp. L’obiettivo è arrivare ad una decisione prima del 15 maggio prossimo, data a partire dalla quale entreranno in vigore i nuovi termini del servizio; Facebook avrà modo di prendere parte al procedimento e di esporre le sue osservazioni. IL CONTESTO Lo scenario in cui si colloca la decisione è quello che da diversi mesi sta tenendo banco: all’inizio dell’anno Facebook ha comunicato l’intenzione di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Contro ladisi è recentemente schierata un’altra voce, e si tratta di una voce autorevole. Ilper ladi Amburgo ha annunciato di aver avviato un procedimento d’urgenza contro Facebook Ireland con l’obiettivo di adottare un ordine volto ad impedire la raccolta e l’elaborazione dei dati personali degli utenti di. L’obiettivo è arrivare ad una decisione prima del 15 maggio prossimo, data a partire dalla quale entreranno in vigore i nuovi termini del servizio; Facebook avrà modo di prendere parte al procedimento e di esporre le sue osservazioni. IL CONTESTO Lo scenario in cui si colloca la decisione è quello che da diversi mesi sta tenendo banco: all’inizio dell’anno Facebook ha comunicato l’intenzione di ...

